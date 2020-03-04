Стало известно о новых ожесточенных боях в Идлибе

Ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками продолжались в течение нескольких часов на фронтах в пригородах Саракиба в восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщили источники Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжили оказывать поддержку сирийской правительственной армии, которой удалось отразить атаки. Кроме того, предпринимались попытки захватить селение Афис и другие деревни в районе Джебель аз-Завия.

В то же время, сообщается, что турецкие беспилотники и артиллерия возобновили нанесение мощных ударов по позициям вооруженных сил Асада.

Ранее 4 марта сообщалось о новых потерях турецкой стороны в Сирии: турецкое министерство обороны писало о двоих погибших солдатах и еще шестерых раненых.

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Турецкая сторона также рассказала о масштабах уничтожения в рамках операции «Весенний щит» — с ее начала было обезврежено три самолета, восемь вертолетов, три беспилотника, 151 танк и восемь систем противовоздушной обороны сил сирийского президента Асада.

В феврале в Саракибе и его окрестностях развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками, поддерживаемыми Турцией. В начале февраля сирийская армия отвоевала его у боевиков, к концу месяца ненадолго утратила контроль над ним и в начале марта вновь вернула его.

Саракиб считается стратегически важным городом для воюющих сторон из-за его расположения на пересечении двух шоссе, одно из которых проходит через всю Сирию с севера на юг, а второе ведет к Латакии, где находится главный морской порт страны и авиабаза Хмеймим.

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