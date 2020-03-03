В Турции сообщили о гибели мирных жителей после удара ВКС России

Воздушно-космические силы (ВКС) России якобы наносят воздушные удары по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб, в результате чего гибнут мирные жители. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

Утверждается, что Москва совершает атаки по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, в частности по населенному пункту Эль-Фуа. Это привело к гибели девяти мирных жителей.

2 марта Комиссия ООН также обвинила ВКС России в неизбирательных ударах по населенным пунктам в Идлибе, что является военным преступлением. Утверждалось, что были нарушены гражданские права сирийцев, в том числе детей, в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии».

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В феврале в Идлибе развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками, поддерживаемыми Турцией: еще в начале текущего года сирийская армия начала крупномасштабное наступление. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.

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