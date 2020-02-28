В Турции предупредили о возможном перекрытии Босфора для кораблей ВМФ России

Турция может ограничить или полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России на фоне эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб. Об этом в Twitter сообщил турецкий журналист Хакан Челик.
По его словам, Анкара рассматривает возможность перекрытия пролива, если Россия будет противодействовать турецкой военной операции в Сирии. Также возможно закрытие воздушного пространства Турции для российской авиации, предупредил журналист.
Ранее 28 февраля сообщалось, что два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» направляются в Средиземное море. По словам представителя Черноморского флота Алексея Рулева, к проливам Босфор и Дарданеллы направляются корабли «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович».
В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат. В Минобороны России заявили, что турецкие войска попали под удар, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков.
Статус черноморских проливов регулирует принятая в 1936 году конвенция Монтрё. Согласно документу, Турция должна обеспечить свободу передвижения торговым судам всех стран как в мирное, так и в военное время. При этом режим прохода военных кораблей в отношении черноморских и нечерноморских государств отличается. Так, для военных кораблей нечерноморских государств введены существенные ограничения по классу и тоннажу судов. В случае участия Турции в войне, а также, если страна посчитает, что есть угроза вовлечения в вооруженный конфликт, Анкара имеет право закрыть проливы для любых военных кораблей.