Командир российского корабля «Цезарь Куников» погиб в спецоперации на Украине

Командир корабля «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб в ходе спецоперации на Украине

Командир большого десантного корабля Черноморского флота России «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, капитан третьего ранга скончался в результате ранений, которые получил во время боя с украинскими военными. «Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа. Мы всегда будем помнить нашего героя», — написал губернатор Севастополя, добавив, что церемония прощания с командиром «Цезаря Куникова» прошла 18 апреля.

По данным Развожаева, Чирва родился в Севастополе и окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. Позже, в 2015-2016 годах, он принимал участие в российской спецоперации в Сирии.

Ранее в апреле стало известно о гибели на Украине заместителя командующего восьмой армии генерал-майора Владимира Фролова. Военного похоронили в Санкт-Петербурге.