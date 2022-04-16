В Петербурге сообщили о гибели российского генерала на Украине

Погибшего на Украине генерала Фролова похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге

Заместителя командующего восьмой армии генерал-майора Владимира Фролова, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, похоронили в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в Telegram.

По словам губернатора города Александра Беглова, Фролов пожертвовал своей жизнью, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. «Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз», — отметил он.

Глава Санкт-Петербурга подчеркнул, что Фролов является потомственным военным. Кроме того, он назвал генерал-майора «настоящим патриотом, храбрым и отважным человеком».

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб российский майор Сергей Кашанский. Российскому военному было 32 года — он служил по контракту в Новосибирске. Усс выразил соболезнования родным и близким погибшего.