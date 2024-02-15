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17:11, 15 февраля 2024Путешествия

Самолет экстренно сменил курс из-за разом сломавшихся восьми туалетов

Airlive.net: рейс из Амстердама вернулся в аэропорт из-за сломавшихся туалетов

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Пассажирский самолет нидерландской авиакомпании KLM экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за сломавшихся туалетов. Об этом сообщил портал Airlive.net.

Нештатная ситуация произошла 12 февраля на трансатлантическом рейсе Boeing 787-10 из Амстердама в Лос-Анджелес. Примерно через час после вылета несколько туалетных комнат разом вышли из строя. Сначала пилоты хотели развернуться, но пассажиры уговорили их продолжить полет.

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По данным источника, еще через некоторое время в рабочем состоянии остался только один из девяти туалетов на более чем 200 человек. В итоге воздушное судно сменило курс над Гренландией и вернулось в аэропорт Амстердама через 6,5 часа полета. Уточняется, что борт ввели в строй уже на следующий день. О причинах произошедшего не сообщалось.

Ранее авиакомпания WestJet сняла пассажирку с рейса за частые походы в туалет. У девушки случилось расстройство желудка прямо перед взлетом. Заметив это, бортпроводники попросили ее покинуть самолет.

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      Мария Борисова
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