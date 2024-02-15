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16:17, 15 февраля 2024Бывший СССР

СБУ предъявила обвинения Дерипаске

СБУ возбудила дело в отношении российского предпринимателя Дерипаски

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении российского предпринимателя Олега Дерипаски и заочно предъявила ему обвинения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По заявлению СБУ, украинские предприятия Дерипаски поставляли в Россию сырье для металлургической промышленности, которая, как считает ведомство, использовалось для производства боевых дронов, радиолокационных систем и баллистических ракет.

Дерипаске ведомство заочно сообщило о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Также уголовные обвинения представлены двум гражданам Украины, которые, как заявило ведомство, непосредственно работали на предпринимателя.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила певице Таисии Повалий о подозрении в призывах захватить Украину. Бывшую народную артистку Украины обвиняют в «коллаборационной деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании вторжения РФ».

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      Валентин Карант
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