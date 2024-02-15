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06:00, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Врач назвал защищающий от образования тромбов десерт

Врач Агапкин заявил, что темный шоколад защищает от образования тромбов

Фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что употребление темного шоколада защищает от образования тромбов. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл россиянам неожиданную пользу этого десерта, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли горький шоколад защищает от образования тромбов, предположила, что продукт обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением девушки.

«Это правда, согласно исследованиям, всего лишь 20 граммов темного шоколада достаточно для того же эффекта, что дает таблетка ацетилсалициловой кислоты», — назвал его пользу специалист.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что шоколад и орехи благодаря содержанию магния могут облегчить похмельное состояние. Медик объяснил, при употреблении алкоголя в организме падает концентрация этого элемента.

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      Олег Давыдов
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