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00:05, 16 февраля 2024Россия

Песков заявил о согласовании основной схемы ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Песков заявил, что основная схема ВСМ Москва — Санкт-Петербург согласована

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что основная схема высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург уже согласована, сообщает ТАСС.

«ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны», — уточнил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовать проекты по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения. По словам политика, высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития подобных проектов.

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      Марина Совина
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