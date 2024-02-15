Песков заявил о согласовании основной схемы ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Песков заявил, что основная схема ВСМ Москва — Санкт-Петербург согласована

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что основная схема высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург уже согласована, сообщает ТАСС.

«ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны», — уточнил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовать проекты по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения. По словам политика, высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития подобных проектов.