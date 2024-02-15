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14:47, 15 февраля 2024Мир

США рассмотрят поставку миллионов снарядов Украине в обход Конгресса

Forbes: Байден может поставить четыре миллиона снарядов Киеву в обход Конгресса

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность поставки до четырех миллионов снарядов Украине в обход Конгресса. Об этом пишет Forbes.

Как отмечает издание, Байден может воспользоваться юридической лазейкой о передаче «избыточных оборонных товаров» третьим странам на 500 миллионов долларов в год. Поскольку значительную часть оружия США передавали Украине в рамках программ «кругового обмена», это позволяет обнулить их стоимость и вывести из-под потолка расходов.

В качестве примера журналисты приводят четыре миллиона 155-миллиметровых усовершенствованных кассетных боеприпасов M483A1 и M864 DPICM, признанных Министерством обороны США устаревшими. Препятствием для их передачи является процедура замены отправленного снаряжения новым оружием. Если бы Байден отказался от этой практики, он мог бы обозначить все снаряды, оставшиеся на складах американской армии, как излишки и передать их Киеву, не запрашивая средств для их замены.

Ранее Байден призвал Палату представителей незамедлительно принять проект помощи Украине и отправить ему на стол на подпись. По словам главы Белого дома, американские власти получают сообщения о нехватке боеприпасов у украинских военных.

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      Юрий Леонов
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