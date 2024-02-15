Стало известно об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Рогов: российские войска нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье

Утром 15 февраля российские войска нанесли удар по украинскому заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он уточнил, что в Шевченковском районе города российскими военными был поражен цех, где производился ремонт авиационных двигателей для самолетов и вертолетов. По словам Рогова, после удара по заводу украинские силовики начали проводить в Запорожье проверки. «Сейчас по городу ищут российских шпионов, по близлежащим домам ходят с проверками телефонов, компьютеров, соцсетей», — отметил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении группового удара по объектам украинского военно-промышленного комплекса, в том числе по предприятиям, производившим топливо, радиоэлектронное оборудование и боеприпасы для Вооруженных сил Украины.