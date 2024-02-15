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13:57, 15 февраля 2024Россия

Армия России нанесла групповой удар по объектам украинского ВПК

Минобороны сообщило о нанесении группового удара по объектам украинского ВПК
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Армия России нанесла групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило Минобороны России.

Высокоточным оружием был поражен, в частности, завод, выпускавший авиационные двигатели и средства связи. Кроме того, были поражены еще несколько предприятий, производивших топливо для украинских войск, а также радиоэлектронное оборудование и боеприпасы.

Все объекты были поражены, цель удара достигнута, отметили в Минобороны.

Ранее российское военное ведомство сообщило о нанесении 31группового удара по объектам ВПК Украины в период с 4 по 10 февраля 2024 года. При этом было применено дальнобойное оружие воздушного и морского базирования.

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      Алан Босиков
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