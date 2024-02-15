Сторонника «Яблока» арестовали за развратные действия против несовершеннолетней

В Кузбассе суд арестовал сторонника «Яблока» за развращение несовершеннолетней

Беловский городской суд арестовал на два месяца сторонника партии «Яблоко» и бывшего координатора движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Сергея Пискунова (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Фигурант дела по части 2 статьи 135 («Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста и не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ пробудет под стражей до 12 апреля. В каком именно статусе находится Пискунов, в пресс-службе не уточнили. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Бывший кандидат в члены партии «Яблоко» был задержан при попытке покинуть Россию на границе с Казахстаном. Ранее сообщалось, что поводом для возбуждения против него уголовного дела стали просьбы интимных фотографий у 13-летней девочки.

