Ведущая украинского телеканала случайно выругалась матом в прямом эфире

Ведущая украинского канала «1+1» Людмила Барбир выругалась матом в прямом эфире

Ведущая утренней программы «Завтрак с "1+1"» на украинском телеканале «1+1» Людмила Барбир выругалась матом в прямом эфире. Фрагмент эфира опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.

В ролике Барбир вошла в студию и нецензурно выругалась. «Я такая, ***** [блин], конченая в этом костюме. Ладно, ***** [пофиг]», — сказала телеведущая. После этого к ней подошел соведущий Руслан Сеничкин, и она начала зачитывать новости.

Через некоторое время ведущие узнали, что в эфир вошел эпизод с ругательствами. «Мы вышли в эфир. Мы уже не исправим это», — отреагировал на инцидент Сеничкин.

В настоящий момент запись эфира, где Барбир выругалась матом, отсутствует как на сайте канала, так и в его аккаунте на YouTube.

Ранее сообщалось, что ведущая американского телеканала MSNBC Джой Рид нецензурно высказалась в прямом эфире во время фрагмента, посвященного комментарию президента США Джо Байдена о миграционном кризисе в стране. В финале передачи она извинилась за мат перед зрителями.