Ведущая американского канала выругалась матом после слов о Байдене

Ведущая американского канала MSNBC Рид выругалась матом после слов о Байдене

Ведущая американского телеканала MSNBC Джой Рид выругалась матом в прямом эфире своей программы The ReidOut. Нецензурные слова прозвучали во время фрагмента, посвященного комментарию президента США Джо Байдена о миграционном кризисе в стране. Отрывок трансляции опубликовало Daily Beast.

«Президент Байден на выходных заявил, что готов принять меры, если Конгресс серьезно настроен решить пограничный вопрос», — сказала телеведущая. После этих слов в эфире показали отрывок выступления Байдена, в котором тот заявил о готовности закрыть границу с Мексикой.

«Начинает еще одну *** [чертову] войну», — произнесла следом Рид и засмеялась. Затем она продолжила вести эфир как обычно. Однако в финале передачи она извинилась перед зрителями за нецензурную реплику и назвала ее закулисной болтовней.

О том, что Байден согласился ужесточить миграционную политику, стало известно 27 января. Он пообещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что существуют разные определения того, что означает закрытие границ.