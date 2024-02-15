Строитель сравнил свой пенис с пенисами друзей и стал порнозвездой

Бывший строитель пришел в порноиндустрию после того, как в юности сравнил свой пенис с пенисами приятелей. Об этом пишет LadBible.

Порнозвезда Дэнни Ди (настоящее имя — Мэтт Хьюз) с 15 лет работал строителем. После 18-го дня рождения он стал размышлять об альтернативных вариантах карьеры, но ни на что не мог решиться, пока однажды не отправился с приятелями на музыкальный фестиваль.

На фестивале один из знакомых увидел справлявшего нужду Хьюза. Он настолько впечатлился размерами его пениса, что немедленно рассказал об увиденном остальным. Так Хьюз впервые узнал, что далеко не у всех мужчин длина пениса достигает 24 сантиметров, как у него. Именно после этого случая он впервые задумался о порнокарьере.

Парень сходил на несколько свингерских вечеринок, чтобы убедиться, что он может заниматься сексом в присутствии других, и вскоре стал сниматься в порнофильмах. Сейчас Дэннии Ди считается одним из самых узнаваемых порноактеров.

Ранее сообщалось, что порноактер из США сломал пенис во время съемок, в результате чего его орган уменьшился на пять сантиметров. Тем не менее он сумел полностью восстановиться после травмы и даже получил несколько профессиональных наград.