Сырский пожаловался на урон ВСУ из-за российских управляемых авиабомб

Le Monde: Сырский заявил об уроне ВСУ из-за российских управляемых авиабомб

Российские управляемые авиабомбы наносят урон украинской армии на фронте, заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. Его слова приводит Le Monde.

«Противник активно использует авиацию, нанося урон управляемыми авиабомбами, и ведет минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям», — пожаловался Сырский.

Ранее Сырский сообщил, что российские войска наступают фактически по всей линии фронта, и в Киеве приняли решение перейти от наступательных действий к ведению обороне. «Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава», — сказал генерал.

