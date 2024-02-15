В автомобилях Tesla появилась функция разморозки

В автомобили Tesla добавили функцию управления аккумулятором во время холодов

Компания Tesla выпустила обновление для своих автомобилей с опциями для использования электрокара при отрицательных температурах. Об этом сообщили авторы блога Not a Tesla App.

Апдейт 2024.2.6 включил в себя функцию подогрева порта зарядки автомобиля. В материалах говорится, что во время сильных заморозков физический интерфейс электрокара может замерзнуть, из-за чего процесс зарядки станет невозможным. Опция включается автоматически, как только пользователь выберет в навигаторе маршрут до зарядной станции.

Также в ОС автомобилей добавили функцию управления аккумулятором. Во время холодной погоды тяговая батарея машины тратит часть энергии на обогрев, поэтому процесс зарядки может затянуться. Новый интерфейс будет показывать, сколько времени осталось до окончания зарядки с учетом различных факторов.

Кроме того, автомобили Tesla теперь могут показывать более точный запас хода. Этот показатель основан на уровне заряда батареи, зависит от уличной температуры и стиля вождения.

В конце января компания Tesla выпустила обновление автопилота Full Self-Driving, добавив поддержку нейронных сетей. В корпорации отметили, что искусственный интеллект был обучен на миллионах видеоклипах.