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14:52, 15 февраля 2024Силовые структуры

Троих россиян арестовали за нападения на прохожих с молотком

В Волгограде арестовали трех молодых людей за нападения на прохожих с молотком

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Волгограде арестовали 16-летнего, 17-летнего и 18-летнего местных жителей, нападавших на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, в полицию обратись трое потерпевших. Они рассказали, что к ним подбегали неизвестные с молотком и забирали деньги, украшения, телефоны, банковские карты. Одного из пострадавших госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами.

Вскоре полицейские задержали молодых людей. Они признали вину и рассказали, что похищенные ценности сдавали в ломбард. Возбуждено дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярске осудят мужчину, который выдавал себя за девушку и нападал на людей.

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      Екатерина Кашурникова
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