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14:05, 15 февраля 2024Культура

Цискаридзе назвал главный недостаток современных артистов

Цискаридзе заявил о малообразованности современных артистов
Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Артист балета и педагог, ведущий ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале Николай Цискаридзе назвал главный недостаток современных артистов. Его слова приводит «Пятый канал».

Цискаридзе заявил, что молодые артисты кардинально отличаются от старших коллег малообразованностью и отсутствием авторитетов. «С одной стороны, это прекрасно, с другой — очень плохо, что они просто очень малообразованные люди», — отметил он.

Артист также заявил, что современное поколение звезд стало более разобщенным. «Всегда артисты жили в очень сложном ритме, но они были более сплоченными. Сейчас, к сожалению, немножко время изменилось», — заключил Цискаридзе, выразив надежду, что ситуация изменится.

Ранее педагог и телеведущий заявил, что зрителей балета «Щелкунчик» в Большом театре обманывают.

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      Мария Рюрикова
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