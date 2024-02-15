Цискаридзе заявил о малообразованности современных артистов

Артист балета и педагог, ведущий ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале Николай Цискаридзе назвал главный недостаток современных артистов. Его слова приводит «Пятый канал».

Цискаридзе заявил, что молодые артисты кардинально отличаются от старших коллег малообразованностью и отсутствием авторитетов. «С одной стороны, это прекрасно, с другой — очень плохо, что они просто очень малообразованные люди», — отметил он.

Артист также заявил, что современное поколение звезд стало более разобщенным. «Всегда артисты жили в очень сложном ритме, но они были более сплоченными. Сейчас, к сожалению, немножко время изменилось», — заключил Цискаридзе, выразив надежду, что ситуация изменится.

Ранее педагог и телеведущий заявил, что зрителей балета «Щелкунчик» в Большом театре обманывают.