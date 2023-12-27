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14:39, 27 декабря 2023Культура

Цискаридзе заявил об обмане зрителей балета «Щелкунчик»

Цискаридзе заявил, что зрителей балета «Щелкунчик» обманывают

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Артист балета и педагог, ведущий ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале Николай Цискаридзе заявил, что зрителей балета «Щелкунчик» в Большом театре обманывают. Его слова приводит телеканал НТВ.

По мнению артиста, спектакль не находится на том уровне, на котором он должен идти. «Зрителя обманывают, понимаете? Мне очень жалко. Потому что 28 спектаклей или 25 подряд станцевать нельзя. Для женщин станцевать два дня подряд снежинки для кордебалета — это у вас ног нет, просто у вас ноги в кровавом месиве», — сказал Цискаридзе.

Он подчеркнул, что репертуар необходимо распределять правильно. «У нас "Щелкунчики" начинались в середине ноября и закачивались в апреле», — заключил артист.

Отмечается, что в период зимних каникул постановку покажут 21 раз.

Ранее в Большом театре отказались увеличить число показов «Щелкунчика». Продажа билетов в Большой театр на «Щелкунчика» стартовала утром в субботу, 4 ноября, в кассах учреждения. Билеты продавались строго по паспорту, при этом для прохода в кассы покупатели должны были получить браслет с номером очереди.

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      Варвара Кошечкина
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