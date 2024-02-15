В Госдуме ответили на вопрос о мерах против раскритиковавшей СВО Ахеджаковой

В Госдуме заявили, что «Иронию судьбы» не будут цензурировать из-за Ахеджаковой

В Комитете по культуре Госдумы ответили на вопрос о мерах против раскритиковавшей СВО актрисы Лии Ахеджаковой. Слова председателя комитета Елены Ямпольской приводит MK.RU.

Вопрос о цензурных правках фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием Ахеджаковой затронула на заседании Комитета депутат Ольга Германова. «Сегодня вы ее позицию знаете. Что делать с фильмом?» — обратилась она к коллегам.

Ямпольская заявила, что культовый советский фильм не будет подвергаться никаким корректировкам. Она также напомнила, что Ахеджакова не имеет статус иностранного агента. «Кто же будет старой бабушке статусы давать. Мы не людоеды же», — подчеркнула она.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокуратуру возбудить дело о госизмене против Ахеджаковой. Бородин заявил, что после увольнения из театра «Современник» артистка начала давать интервью украинским изданиям, в одном из которых пожелала Украине победы, а также призывать поклонников финансово поддерживать украинскую армию.