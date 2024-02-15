В Москве пропал шеф-повар известного отеля

Shot: в Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто

Шеф-повар московского отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто пропал и не выходит на связь с конца января. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, об исчезновении кулинара сообщила его бывшая жена. После расставания они продолжали ежедневно созваниваться, однако после 28 января Карлос перестал отвечать. Полиция начала расследование.

Как пишет Shot, Репетто является гражданином Аргентины, ставшим в России премиальным шеф-поваром. Он успел поработать в таких известных ресторанах и отелях, как Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.

Ранее стало известно, как бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин пропал в Москве. Он приехал в столицу по рабочим делам, однако на обратный поезд не сел.