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В Москве пропал бывший высокопоставленный чиновник российского региона

В Москве пропал экс-зампред правительства Пензенской области Василий Трохин

Фото: Партия «Единая Россия»

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин пропал в Москве. Он приехал в столицу по рабочим делам, однако на обратный поезд не сел, сообщает Telegram-канал Shot.

Трохин, который в настоящее время занимает должность председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», должен был возвращаться с Казанского вокзала в Москве в Пензу, но пропал. Последний раз бывший высокопоставленный чиновник был замечен возле метро «Авиамоторная» около 19:00 за 1,5 часа до отправления его поезда.

Среди примет чиновника отмечают родинку на щеке, тату на плече, кроме того, в руках у него был портфель.

Ранее сообщалось, что депутат Собрания Томаринского городского округа на Сахалине Сергей Булатов, опубликовавший в социальной сети TikTok видео, на котором он исполняет песню с нецензурной лексикой, исчез. Народного избранника не могли разыскать его коллеги по партии КПРФ. Его хотели пригласить на партийное собрание.

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Юлия Ямпольская
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