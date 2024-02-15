В России начали собирать Citroen из китайских комплектующих

В Калуге начали собирать Citroen C5 Aircross из китайских комплектующих

В России на калужском автомобильном заводе ПСМА начали собирать Citroen C5 Aircross из китайских комплектующих. Об этом со ссылкой на данные российской таможни и сообщения инсайдеров пишет Reuters.

Агентство узнало, что еще в декабре российская компания «Автомобильные технологии» импортировала из КНР не менее 42 машинокомплектов для этой модели авто. Сообщается, что сборка машин ведется на калужском предприятии, 70 процентов акций которого по-прежнему принадлежат компании Stellantis. Комплектующие были произведены китайской компанией Dongfeng Motor Group, которая совместно со Stellantis управляет заводом в Китае, производит и продает на местном рынке автомобили нидерландской корпорации.

Сотрудники российских автосалонов рассказали Reuters, что получили информацию о скорых поставках модели Citroen C5 Aircross, собранной в Калуге. Однако пока неизвестно, сохранят ли эти машины марку Citroen или будут выпускаться под другим брендом.

Автопроизводитель Stellantis остановил производство в России в апреле 2022 года на фоне введения санкций Запада и логистических трудностей. Ранее калужский завод выпускал около 125 тысяч автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi и в год. Компания заявила Reuters, что с конца 2023 года она «потеряла контроль над своими предприятиями в России».

В декабре директор по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павел Безрученко заявил о запуске сборки среднеразмерных кроссоверов на заводе в Калуге. Машины будут собираться из китайских комплектующих, стоимость автомобиля составит около 4 миллионов рублей, сообщил он.