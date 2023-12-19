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16:45, 19 декабря 2023Экономика

На калужском заводе начали собирать машины из китайских комплектующих

На заводе ПСМА в Калуге начали собирать кроссоверы из машинокомплектов из Китая

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Компания «Автомобильные технологии» (АТ) запустила сборку среднеразмерных кроссоверов на заводе ПСМА в Калуге. Об этом со ссылкой на директора по стратегическому развитию фирмы Павла Безрученко сообщает газета «Ведомости».

Ранее АТ была только дистрибьютором и поставщиком комплектующих и ввозила в Россию автомобили Peugeot по параллельному импорту. Теперь предприятие начало сборку автомобилей из китайских машинокомплектов. В дальнейшем компания планирует перейти на полный цикл производства. Первый автомобиль бренда будет стоить порядка четырех миллионов рублей, пояснил Безрученко.

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С 2010 по 2022 год на производственной площадке ПСМА в Калужской области собирали автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. Ранее предприятие выпускало около 125 тысяч автомобилей в год. При этом в 2021 году в России продали только 8727 машин Peugeot и 4897 Citroen.

Ранее стало известно, что с бывшего завода Volkswagen в Калуге уволилось 30 процентов сотрудников. Из 3,7 тысячи заводчан без работы остались 1,3 тысячи. Работники утверждают, что уйти с предприятия их вынудил новый собственник, который отменил доставку работников транспортом. Персонал беспокоится, что новое руководство собственными руками уничтожает «унаследованные» от Volkswagen технологии и оборудование.

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      Вячеслав Агапов
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