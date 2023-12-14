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14:47, 14 декабря 2023Среда обитания

С бывшего завода Volkswagen уволились более тысячи человек

С бывшего завода Volkswagen в Калуге уволилось 30 процентов штата

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

С бывшего завода Volkswagen в Калуге уволилось 30 процентов сотрудников. Работники утверждают, что уйти с предприятия их вынудил новый собственник завода, сообщает межрегиональный профсоюз «Ассоциация трудящихся» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Из 3,7 тысячи заводчан без работы остались 1,3 тысячи. К массовому увольнению привели «грязные методы по выдавливанию персонала», считают в организации. Решением новой администрации была отменена доставка работников транспортом. Сварочные станции бывшего немецкого собственника распиливают болгарками и сдают на металлолом. Освободившиеся помещения — лакокрасочный и кузовной цехи — отдали под склад для автомобилей китайского производителя. Рабочие беспокоятся, что новое руководство собственными руками уничтожает «унаследованные» от Volkswagen технологии и оборудование.

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По подсчетам ассоциации, еще полсотни сотрудников в данный момент находятся в простое. С июля 2023 года оплата простоя существенно снизилась. Таким рабочим также грозит увольнение, опасаются члены профсоюза.

Новое руководство завода, компания «АГР», уверяет, что все нормы трудового законодательства продолжают соблюдаться. По словам администрации, не дождавшимся перезапуска производства будет оказана финподдержка. Для возобновления работы на заводе, как отмечается, есть все ключевые сотрудники. Как напоминает профсоюз, увольнение рабочих по собственному желанию освобождает «АГР» от выплат им компенсаций в размере от восьми до десяти окладов.

Завод находится в простое с марта 2022 года. Он должен продлиться до марта 2024-го. На предприятии производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность предприятия до 2022 года оценивалась в 225 тысяч машин в год, в 2021-м было выпущено 118 тысяч. На заводе работали около четырех тысяч человек.

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      Виктория Клабукова
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