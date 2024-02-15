В России возмутились из-за слов депутата о «бомжах и зэках» среди участников СВО

Слова красноярского депутата Дюкова о бомжах и зэках на СВО вызвали возмущение

Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков заявил, что в специальной военной операции принимают участие бездомные и заключенные, и вызвал своими словами возмущение. Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным портала, эти слова Дюков произнес на заседании комиссии по самоуправлению, в ходе которой был поднят вопрос о количестве набранных в городе контрактников. По заявлению Дюкова, именно такой контингент и является основой среди набранных военнослужащих. «В основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее», — сказал депутат.

В свою очередь, глава города Владислав Логинов отметил, что подобные высказывания об участниках спецоперации возмутительны. «Любые негативные оценки в адрес наших защитников, бойцов СВО считаю недопустимыми», — приводит «Подъем» слова градоначальника.

Сам же Дюков объявил, что его отношение к спецоперации можно проследить по ироничным записям на его странице в соцсетях.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата заочно осудят за фейки о Российской армии.