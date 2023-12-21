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12:30, 21 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего депутата заочно осудят за фейки о Российской армии на СВО

Прокуратура утвердила заключение по делу экс-депутата Штейн о фейках о ВС РФ

Фото: пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Басманный межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего муниципального депутата Москвы Людмилы Штейн, обвиняемой в распространении фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд столицы для рассмотрения по существу. Штейн осудят заочно, так как она скрылась и объявлена в розыск. Суд заочно вынес решение об аресте Штейн.

Экс-депутатке вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных Сил России»). По данным следствия, 27 марта 2022 года Штейн по мотивам политической ненависти опубликовала на своей странице в соцсети ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции.

6 февраля Следственный комитет России возбудил против нее уголовное дело. Основанием для привлечения Штейн к уголовной ответственности стало обращение прокуратуры, выявившей в ходе мониторинга пост в Twitter с ложной информацией о ВС России.

В мае 2022 года Штейн бежала из страны, переодевшись в униформу доставщика еды.

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      Любовь Ширижик
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