Бывший муниципальный депутат Москвы Штейн стала фигуранткой дела о фейках

СКР возбудил уголовное дело против экс-депутата Штейн за распространение фейков о ВС РФ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении бывшего муниципального депутата Москвы Людмилы Штейн за распространение фейков о российской армии. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Основанием для привлечения экс-депутата к уголовной ответственности стало обращение прокуратуры, выявившей в ходе мониторинга пост в Twitter с ложной информацией о Вооруженных Силах (ВС) Российской Федерации.

По данным следствия, 27 марта являющаяся на тот момент депутатом Басманного района Москвы Штейн под видом достоверной информации разместила комментарий о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлений.

16 мая 2022 года сообщалось, что МВД России объявило в розыск Штейн, которая сбежала из страны, переодевшись в форму курьера Delivery Club. Тогда же стало известно о начатой СКР проверки в отношении публикации Штейн в Twitter, «содержащей ложную информацию о совершении преступлений Вооруженными силами России».