Россия объявила в розыск бывшего московского депутата Штейн за фейки об армии

МВД России объявило в розыск экс-депутата Штейн по делу о фейках про ВС РФ

МВД России объявило в международный розыск бывшего муниципального депутата и участницу Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн, обвиняемую в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантка дела попала в список разыскиваемых лиц в связи с решением о ее заочном аресте. Мера пресечения Штейн избрана по ходатайству следствия.

Ей вменяется статья 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании ВС РФ»).

6 февраля Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против нее. Основанием для привлечения экс-депутата к уголовной ответственности стало обращение прокуратуры, выявившей в ходе мониторинга пост в Twitter с ложной информацией о ВС России.

По данным следствия, 27 марта 2022 года являющаяся на тот момент депутатом Басманного района Москвы Штейн под видом достоверной информации разместила комментарий о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлений.

16 мая 2022 года сообщалось, что МВД России объявило в федеральный розыск Штейн, которая сбежала из страны, переодевшись в форму курьера доставщика еды.