«Ъ»: в России вырос спрос на детских психологов и лечение от алкоголизма

В России в 2024 году пользователи сети чаще стали искать психологов для детей и специалистов, которые помогают в борьбе с алкогольной зависимостью. Об этом со ссылкой на данные платформы «Авито Услуги» пишет «Коммерсантъ».

За январь и февраль 2024 года пользователи платформы начали искать психологов на 35 процентов чаще, чем это было в аналогичный период прошлого года. По числу запросов лидируют детские психологи, однако пользователи также ищут и семейных специалистов. В частности, в феврале спрос на детских психологов вырос на 63 процента, на семейных — на 52 процента.

Третье место в рейтинге занял поиск специалистов, которые помогают преодолеть проблемы, связанные с алкогольной зависимостью. Динамика спроса на их услуги составила 85 процентов, а рост числа специалиста на онлайн-платформе составил 126 процентов по сравнению с этим же периодом 2023 года.

Помимо этого, спрос также увеличивается на консультации сексологов (рост составил девять процентов) и гипнотерапевтом (60 процентов). Менее востребованными стали услуги психологов по профориентации (падение спроса на 48 процентов).

В России впервые за 10 лет зафиксировали рост пациентов с выявленной алкогольной зависимостью, сообщал ранее Росстат. 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тысяч до 53 тысяч человек, однако в 2022 году врачи снова заявили, что число людей с алкогольной зависимостью начало расти. Тогда они объявили, что таких граждан 54 200.