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15:41, 15 февраля 2024Экономика

В России выявили резкий рост слитых данных клиентов банков

InfoWatch: объем слитых данных клиентов российских финорганизаций утроился

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам 2023 года объем слитых данных клиентов российских финансовых организаций вырос в 3,2 раза в сравнении с показателем 2022-го и достиг уровня в 170,3 миллиона персональных записей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании InfoWatch.

В сравнении с 2021 годом показатель вырос почти в 57 раз. В целом за 2023 год российские финансовые организации допустили 64 случая потери персональных данных клиентов, что превысило прошлогоднее значение на 12,3 процента. В сравнении же с 2021-м число массовых утечек выросло почти вдвое.

Примерно половина случаев слива персональных данных клиентов пришлась на банки (46,9 процента). Помимо банков, с подобными инцидентами столкнулись и другие участники финансового рынка, включая микрофинансовые организации (МФО), платежные сервисы, криптобиржи, традиционные биржи и инвестиционные компании, утверждают эксперты.

Аналитики связали рост слитых данных клиентов с активизацией организованных групп хакеров и политически мотивированных киберактивистов. «Их главными задачами стали подрыв устойчивости, психологическое давление на финансовые организации и запугивание клиентов», — резюмировали в Экспертно-аналитическом центре (ЭАЦ) InfoWatch.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили, что в 2023 году кибермошенникам удалось украсть у клиентов российских банков в общей сложности 15,8 миллиарда рублей. Ущерб оказался рекордным. В то же время отечественным финансовым организациям за 12 месяцев удалось предотвратить 34,8 миллиона попыток хищений на общую сумму в 5,8 триллиона рублей.

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      Анатолий Акулов
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