В России захотели запретить пускать в аэропорты провожающих и встречающих

Минтранс предложил ужесточить требования по обеспечению безопасности аэропортов

Минтранс захотел ужесточить требования по обеспечению безопасности в аэропортах России. В частности, там предложили не пускать в авиагавани провожающих и встречающих, сообщила «Российская газета».

Уточняется, что подготовленный ведомством законопроект на данном этапе проходит оценку регулирующего воздействия. Изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года. По мнению авиаэкспертов, основную угрозу на объектах воздушного транспорта представляют теракты, поэтому предполагается ряд предупредительных мер.

Так, Минтранс предложил запретить пускать в авиагавани провожающих и встречающих. Подобные ограничения есть за рубежом, например, в аэропортах Дели или Ташкента, куда люди не могут попасть без билета или пропуска. При этом в «Общественном объединении пассажиров» предупредили, что реализация меры ухудшит права путешественников.

Еще одна инициатива Минтранса — привлечь Росгвардию к обеспечению порядка на аэровокзалах. Кроме того, работников транспортной безопасности при исполнении могут начать пускать на объекты инфраструктуры с оружием.

Ранее пассажир из Стамбула попытался провезти в Россию 69 килограммов лекарств турецкого производства. Мужчину задержали на таможне в аэропорту Махачкалы, товар изъяли, а на нарушителя оформили административный протокол.