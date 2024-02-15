В российском городе кот застрял в стене

В Уфе кот застрял в вентиляции многоквартирного дома

В Уфе в вытяжке одной из квартир многоэтажного дома застрял кот. Видео с извлечением животного опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах рабочий сверлит стену в квартире, чтобы проделать в ней отверстие. Затем он достает из проделанной дыры черного кота. Отмечается, что тот мяукал в вентиляции два дня, беспокоя соседей. В итоге животное не пострадало.

Ранее в вытяжке квартиры в Москве оказалась ворона. Извлекать птицу приехали сотрудники общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв». Они освободили ее и выпустили в форточку.

Также сообщалось о голубе, оказавшемся в вентиляции вытяжного шкафа московской квартиры. Жительница извлекла птицу самостоятельно.