Голубь забрался в вытяжку на кухне москвички

В Москве женщина обнаружила голубя в кухонной вытяжке и выпустила его

Жительница Москвы обнаружила в кухонной вытяжке голубя. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Инцидент произошел в квартире по адресу улица Косинская, 18, корпус 2. В Telegram-канале появилось видео, на котором двигается воздухоотвод. «У нас кто-то живет в вентиляции», — комментирует хозяйка. На следующих кадрах женщина стоит на улице с вытяжкой в руках. Она отсоединяет воздухоотвод, из него появляется забравшийся туда голубь и затем улетает.

Ранее жители столицы обнаружили на кухне ворону. Птица попала в квартиру через вентиляцию и застряла в отверстии вытяжки, прикрытом кухонным шкафом. Спасать птицу приехали сотрудники общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв». Они освободили птицу и выпустили ее в окно.