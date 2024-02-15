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20:30, 15 февраля 2024Среда обитания

В российском городе установили «памятники убожеству»

Жители Иванова пожаловались на стенды, установленные лицевой стороной к дороге

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Жители Иванова пожаловались на информационные стенды, которые установили в сугробы и лицевой стороной к дороге. Внимание на происходящее в российском городе обратило издание «Подъем».

В социальных сетях конструкции окрестили «памятниками убожеству». Жители города отметили, что прочитать что-либо на таких инфостендах невозможно, так как к тротуарам они повернуты задней стороной, от пешеходов их также отделяют горы снега. Всего, по информации из соцсетей, в Иванове собираются поставить 122 таких конструкции на общую сумму 1,48 миллиона рублей.

Представитель мэрии заявил журналисту издания, что инфостенды установили на время и после наступления оттепели перенесут на другие места и развернут в правильную сторону.

Ранее в феврале жители фактически негазифицированного Братска пожаловались, что в городе возле ТЭЦ установили баннер про добычу газа.

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      Полина Кислицына
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