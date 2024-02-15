В российском регионе проведут «семейные молебны»

В Калужской области пройдет серия молебнов об устроении супружеской жизни

В Калужской области проведут серию так называемых семейных молебнов. Первое мероприятие состоится 18 февраля в областном центре, сообщает пресс-служба губернатора правительства российского региона на сайте.

Общегородской «семейный молебен» состоится в калужском Свято-Троицком кафедральном соборе. Его участники будут молиться об устроении супружеское жизни, указано в публикации.

Неделю спустя, 25 февраля, такой же молебен пройдет в Обнинске. Подобные мероприятия направлены на популяризацию в регионе традиционных семейных ценностей, пояснили в пресс-службе. Сколько всего запланировано «семейных молебнов», не уточняется.

Ранее глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил о недостаточности мер, которые светские власти принимают для борьбы с абортами. При этом он отметил, что церковь приветствует любые меры, направленные на противодействие абортам. Патриарх также заявил о готовности РПЦ помогать беременным женщинам, испытывающим материальные трудности.