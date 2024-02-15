Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:08, 15 февраля 2024Россия

В российском регионе проведут «семейные молебны»

В Калужской области пройдет серия молебнов об устроении супружеской жизни

Фото: Concierge.2C / Wikimedia

В Калужской области проведут серию так называемых семейных молебнов. Первое мероприятие состоится 18 февраля в областном центре, сообщает пресс-служба губернатора правительства российского региона на сайте.

Общегородской «семейный молебен» состоится в калужском Свято-Троицком кафедральном соборе. Его участники будут молиться об устроении супружеское жизни, указано в публикации.

Неделю спустя, 25 февраля, такой же молебен пройдет в Обнинске. Подобные мероприятия направлены на популяризацию в регионе традиционных семейных ценностей, пояснили в пресс-службе. Сколько всего запланировано «семейных молебнов», не уточняется.

Ранее глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил о недостаточности мер, которые светские власти принимают для борьбы с абортами. При этом он отметил, что церковь приветствует любые меры, направленные на противодействие абортам. Патриарх также заявил о готовности РПЦ помогать беременным женщинам, испытывающим материальные трудности.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при ударе Украины по Белгороду снова выросло

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Экс-воспитателям российского детского сада вынесли приговор за истязания детей

      Влияние БРИКС на мировую экономику оценили

      Возражения Венгрии против новых антироссийских санкций объяснили

      В НАТО обосновали помощь Украине опасностью повторения сценария на Тайване

      Финский тренер возмутился отношением к россиянам в НХЛ

      В российском регионе проведут «семейные молебны»

      Предсказана судьба доллара в случае победы Трампа на выборах

      Большинство украинцев посчитали неверным текущий курс развития страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше