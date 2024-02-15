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11:13, 15 февраля 2024Россия

В российском регионе семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В Волгограде семья с двумя детьми отравилась угарным газом, их госпитализировали

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Волгограде семья с двумя детьми отравилась угарным газом. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

34-летнего отца, 25-летнюю мать и их малолетних детей госпитализировали в ночь на 15 февраля. Все они почувствовали себя плохо, находясь в квартире.

Источник издания сообщил, что россияне отравились из-за забитого дымохода.

Ранее похожий случай произошел в Астрахани, где две школьницы отравились угарным газом. ЧП произошло в одном из жилых домов. В прокуратуре пояснили, что девочки не справились с отопительным оборудованием. Спасти их не удалось.

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      Алан Босиков
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