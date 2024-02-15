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01:29, 15 февраля 2024Мир

В США пообещали продолжить применять санкции против «Росатома»

Дженкинс: США собираются продолжить применять санкции против «Росатома»

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Администрация США собирается и далее использовать применять санкций в отношении госкорпорации «Росатом» и ее руководства, пообещала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не закончено. Мы можем продолжать этим заниматься и будем этим заниматься», — заявила Дженкинс.

Ранее сообщалось, что новый, 13-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России может быть утвержден 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС. Изначально предлагалось включить в пакет санкций 118 физических и юридических лиц. Однако список был дополнен и теперь речь идет о 193 объектах санкций.

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      Марина Совина
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