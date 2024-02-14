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21:42, 14 февраля 2024Мир

Названа возможная дата принятия нового пакета санкций ЕС против России

EUobserver: новый пакет санкций ЕС против России могут принять 19 февраля

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Новый, 13-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России может быть утвержден 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС. Такую возможную дату назвало издание EUobserver.

Отмечается, что изначально в ЕС предлагали включить в пакет санкций 118 физических и юридических лиц. Однако список был дополнен и теперь речь идет о 193 объектах санкций. Кроме того, как стало известно изданию, Евросоюз намерен ввести санкции против четырех граждан Белоруссии по обвинению в насильственной депортации детей с Украины.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва примет ответные меры, если ЕС введет новые антироссийские санкции. Он добавил, что также Россия примет меры по минимизации воздействия этих санкций.

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      Марина Совина
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