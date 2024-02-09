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11:39, 9 февраля 2024Мир

В МИД анонсировали ответ России на 13-й пакет санкций ЕС

Замглавы МИД Грушко: Москва примет ответные меры, если ЕС введет новые санкции

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва примет ответные меры, если Европейский союз (ЕС) введет новые антироссийские санкции. Ответ на готовящийся 13-й пакет санкций Евросоюза анонсировал заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — констатировал замглавы.

Ранее стало известно, что в 13-й пакет санкций может войти ограничение на поездки российских дипломатов по Шенгенской зоне. Также в пакет войдут новые списки и запрет большему числу компаний на экспорт товаров двойного назначения, но отмечается, что новые рестрикции скорее будут символическими.

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      Дарья Балацкая
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