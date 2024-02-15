В Великобритании подняли вопрос о коррупции на Украине

В британском парламенте подняли вопрос о борьбе с коррупцией на Украине

Член Палаты общин британского парламента Адам Холлоуэй в своем обращении к главе Министерства иностранных дел страны Дэвиду Кэмерону поднял вопрос о борьбе с коррупцией на Украине. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса.

«Спросить государственного министра иностранных дел, Содружества наций и развития [Великобритании Дэвида Кэмерона], обсуждал ли он в последнее время со своим украинским коллегой шаги по борьбе с коррупцией в государственном секторе этой страны», — говорится в обращении парламентария.

Ответ на запрос Холлоуэя предоставил министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти. Дохерти подчеркнул, что Украина «добилась значительного прогресса в антикоррупционной реформе с 2014 года», однако заметил, что «еще многое предстоит сделать».

«Финансируемый Великобританией фонд Good Governance Fund Ukraine, трехлетняя программа технической помощи стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов поддерживает ключевые реформы в области борьбы с коррупцией и государственного управления на Украине. (...) Великобритания также поддерживает оборонную реформу, оказывая консультативную поддержку Министерству обороны и Консультативному совету по оборонной реформе», — пояснил представитель правительства Великобритании.

Ранее на Украине арестовали бывшего исполняющего обязанности главы департамента Министерства обороны Александра Лиева по обвинению в хищении средств на закупках для ВСУ. Его обвиняют в коррупционной деятельности, связанной с компанией «Львовский арсенал».