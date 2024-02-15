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18:25, 15 февраля 2024Среда обитания

Власти призвали повторить прошлогодний объем ввода жилья в России

Вице-премьер Хуснуллин призвал повторить прошлогодний объем ввода жилья в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал постараться и повторить достигнутые в 2023 году показатели по вводу жилья в стране. Его слова в ходе заседания президиума комиссии по региональному развитию приведены на сайте правительства.

Представитель власти отметил, что начало 2024 года с точки зрения ввода жилья в РФ выдалось неплохим: по итогам января Росстат оценил общий ввод жилья более чем в 12,1 миллиона квадратных метров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2023-го. Помимо этого, средний показатель градпотенциала вырос до 441,3 миллиона квадратных метров.

«Особое внимание прошу уделить комплексному развитию населенных пунктов. Повторить достигнутые в 2023 году объемы будет очень непросто, но нужно приложить все усилия. Кроме этого, важно сохранить высокий темп работы и планомерно выполнять все поставленные задачи», — заявил Хуснуллин.

Между тем РИА Недвижимость, ссылаясь на статистические данные аналитиков «Дом.РФ», ранее сообщало, что по итогам первого месяца 2024 года выход новых жилищных проектов на российский рынок упал на 27 процентов относительно аналогичного периода 2023-го. Ввод нового жилья в январе сократился до 2,3 миллиона «квадратов».

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      Полина Кислицына
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