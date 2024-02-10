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13:16, 10 февраля 2024Среда обитания

В России резко упал ввод нового жилья

«Дом.РФ»: выход новых жилищных проектов на рынок России упал на 27% в январе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По итогам января 2024 года выход новых жилищных проектов на российский рынок упал на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Ввод нового жилья в январе сократился до 2,3 миллиона квадратных метров, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков государственной компании «Дом.РФ».

Этот результат стал минимальным за последние три года — с января 2021-го. Тогда отечественные застройщики ввели на внутренний рынок в общей сложности 1,3 миллиона квадратных метров нового жилья, уточнили эксперты.

Аналитики связали подобную динамику рекордного объема запусков новых жилищных проектов в России в конце 2023 года. Так, в декабре на рынок ввели 6,5 миллиона квадратных метров. Таким образом, результат, достигнутый в январе 2024-го оказался ниже на 4,2 миллиона квадратных метров.

При этом темпы строящегося жилья в начале этого года продолжали оставаться на высоком уровне и составляли суммарно 105,1 миллиона квадратных метров. Показатель снизился на 0,9 процента к уровню конца декабря, заключили аналитики госкомпании.

Ранее эксперты портала «Сибдом» сообщили, что площадь квартир в российских новостройках продолжает снижаться. Так, по итогам 2023 года показатель составил чуть меньше 50 квадратных метров. Аналитики объяснили подобную динамику реакцией застройщиков на снижение платежеспособного спроса для увеличения круга потенциальных покупателей.

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      Анатолий Акулов
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