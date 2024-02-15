Во Львове взрыв повредил объект инфраструктуры

Глава ОВА Козицкий: во Львове из-за взрыва был поврежден объект инфраструктуры

В результате взрыва во Львове был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, сейчас на месте взрыва продолжается пожар. При этом он не уточнил, о каком именно объекте инфраструктуры идет речь.

«На месте работают все службы. Информация дополняется», — отметил он.

Ранее сообщалось, что утром 15 февраля во Львове произошли взрывы. Мэр города Андрей Садовой отметил, что взрывная волна повредила окна зданий на Научной улице.