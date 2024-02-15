Во Львове произошли взрывы

Мэр Львова Садовой сообщил о попадании ракеты по городу

Во Львове в Западной Украине произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram.

«Есть попадание по городу», — написал он, добавив, что взрывная волна повредила окна зданий на Научной улице.

Корреспонденты издания «Общественное» сообщают также о взрывах ракет в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины, а также в Днепре (бывший Днепропетровск) и подконтрольном Киеву Запорожье.

Ранее стало известно о двух мощных взрывах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко подтвердил попадание.