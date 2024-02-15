Забившая до смерти мужчину российская уголовница получила новый срок

В Пензенской области осудили 28-летнюю женщину, забившую до смерти знакомого

В Пензенской области 28-летнюю россиянку, забившую насмерть знакомого, приговорили к восьми годам колонии. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 7 августа 2023 года в селе Грабово между осужденной и ее знакомым произошла ссора. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью женщина принялась избивать мужчину. В результате он получил серьезные травмы живота. Его доставили в больницу, но спасти ему жизнь медики не смогли.

22 января сообщалось, что в Волгограде россиянин избил друга и до смерти заморозил его на балконе.