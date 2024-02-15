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15:44, 15 февраля 2024Ценности

Жена футболиста Смолова снялась в мини-платье и с сумкой за три миллиона рублей

Фото: @diamond_april

Популярная блогерша и диджей Карина Истомина снялась в откровенном наряде с роскошным аксессуаром. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя жена футболиста Федора Смолова предстала перед камерой в полный рост во время посещения ресторана. Она позировала в черном облегающем мини-платье на одно плечо российского бренда Fantome, прозрачных колготках и остроносых туфлях на шпильках.

Кроме того, инфлюэнсерша взяла с собой сумку Hermes Birkin в тон наряду. На популярном сайте компании по перепродаже коллекционных сумок Madison Avenue Couture стоимость подобного изделия составляет 31 500 долларов (примерно три миллиона рублей).

Ранее в феврале жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова также снялась в откровенном наряде с дорогим аксессуаром. Она позировала в ярко-красном бюстгальтере с чашками в виде сердец. При этом в кадр также попала красная сумка Prada стоимостью более 260 тысяч рублей.

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      Карина Черных
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