Жильцы дома в российском городе пожаловались на разрушающийся потолок

Жители Надыма пожаловались на разрушающийся из-за протечки крыши потолок дома

Жители Надыма (ЯНАО) рассказали, что потолок в одном из домов разрушается из-за протечки крыши. Соответствующая жалоба появилась в сообществе «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Полярная, 17/1. По словам жильцов с девятого этажа, начиная с осени 2023 года, у них течет с потолка. Когда они обратились к коменданту, тот заявил, что зимой протечки прекратятся из-за низких температур, однако этого не произошло.

«Две недели назад при минус 20 градусах текло в умывальнике, частично рушатся потолочные швы и в самой секции», — описали ситуацию жители проблемной квартиры. На опубликованных ими фотографиях можно увидеть многочисленные подтеки на потолке и стенах, трещины, а также куски посыпавшейся штукатурки.

В мэрии Надыма журналисту URA.RU сообщили, что управляющая компания провела обследование помещений и не выявила протечки крыши. В пятницу, 16 февраля, специалисты мэрии совместно с представителями УК планируют провести еще одно, контрольное обследование.

Днем ранее жители Нового Уренгоя пожаловались на нашествие тараканов и мышей в их доме.